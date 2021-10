OFFICIEEL: Team BikeExchange plukt Italiaanse kampioen tijdrijden weg bij Astana-Premier Tech

Team BikeExchange heeft een nieuwe renner weggeplukt bij Astana-Premier Tech. De 24-jarige Matteo Sobrero komt de wielerformatie namelijk versterken. Sobrero is de Italiaanse kampioen tijdrijden.

Daarnaast werd de jonge Sobrero dit jaar nog derde in het eindklassement van de Ronde van Slovenië. De Italiaan werd ook nog vierde in een rit in de Ronde van Italië.

