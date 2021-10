📷 IN BEELD: De Kuil van Zonhoven leverde opnieuw prachtige beelden op

De Kuil van Zonhoven is één van die plekken die op het netvlies van de veldritliefhebber gebrand staan. Eén van de attracties van het seizoen als het ware. Elk jaar opnieuw levert 'De Kuil' schitterende beelden op en dat was dit jaar niet anders.

Voor toeschouwers en fans zijn die passages langs de Kuil van Zonhoven iets fantastisch om naar te kijken, maar voor de veldrijders-en rijdsters is het wel iets. Voor hen is opperste concentratie vereist om recht te kunnen blijven wanneer ze daar naar beneden rijden.

Zeker in de eerste ronde(n), wanneer er nog veel volk dicht op mekaar rijdt, kan het al eens hectisch worden. Dat levert ook de mooiste kiekjes op, verschillende renners of rensters die in één oogopslag te gadeslaan zijn, samen met De Kuil. Hieronder (en ook al bovenaan) een aantal voorbeelden van de beste foto's van de Wereldbekercross in Zonhoven van dit jaar.

© photonews

© photonews

© photonews