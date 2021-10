BikeExchange bevestigt interesse in Dumoulin maar gaat 'm niet meteen weghalen

Het was een opvallend gerucht dat L'Équipe de wereld in stuurde: BikeExchange zou Tom Dumoulin per direct willen overnemen, hoewel de Nederlander nog een contract heeft tot het einde van 2022 bij Jumbo-Visma. Voor het eerst gaat BikeExchange er dieper op in.

Bij Cyclingnews heeft heeft algemeen directeur Brent Copeland zich uitgelaten over de kwestie: de komst van Dumoulin is een optie, maar pas na 2022. "Hij is een renner die dan op de markt is en de meeste teams willen hem als hij presteert zoals op de Olympische Spelen."

Er is wel een voorwaarde als Dumoulin zelf de overstap naar BikeExchange zou willen maken. "Als hij door wil gaan als klassementsrenner is hij zeker een renner die wij aan bod willen hebben. We moeten dus zien hoe het volgend jaar gaat en of hij nog investeert in klassementen van drie weken of alleen in kortere rittenkoersen."

Dumoulin staat dus op het lijstje van BikeExchange, maar meer is het voorlopig niet. "Hij is een van de vele renners waar we continu naar kijken en aan denken voor onze toekomst."