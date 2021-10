Eli Iserbyt heeft Olympische droom: "Als het ervan zal komen, dan zal het op die manier zijn"

Eli Iserbyt is goed aan het seizoen begonnen en pakte ook dit weekend opnieuw een zege erbij in Ruddervoorde, terwijl hij in Zonhoven derde werd.

Het is overigens een beetje wennen: zaterdag een manche in pakweg de Superprestige, zondag een wereldbeker - dat lag vroeger anders. Olympische droom "De Wereldbeker is in het mountainbiken zo'n referentie dat het de sport Olympisch heeft gemaakt", aldus Eli Iserbyt in Het Nieuwsblad. Hij hoopt op een vergelijkbaar scenario voor de cross: "Ik hoop dat het dezelfde rol kan spelen voor het veldrijden. Als veldrijden ooit Olympisch wordt, zal het in de sneeuw en op de Winterspelen zijn."