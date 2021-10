Eli Iserbyt realistisch en ambitieus: "Wout en Mathieu kloppen is doel op zich geworden"

Eli Iserbyt is sowieso de man van het eerste deel van het veldritseizoen. Als Wout en Mathieu het veld induiken, veranderen de waardeverhoudingen. Iserbyt leeft zowel met realisme als met ambitie naar dat moment toe. Het geeft hem een extra doelstelling.

Sporza ging op bezoek Iserbyt, die al een heel succesvol seizoen kende, maar zondag zijn meerdere moest erkennen in Toon Aerts. "In de crossen met stevige hellingen en heel veel draaien en keren blink ik uit. Dat zagen we in de VS en in Ruddervoorde. Ik besef ook wel dat ik in die andere crossen nog iets te kort kom."

En wat als Wout van Aert en Mathieu van der Poel daar nog bijkomen? "Het zijn 2 internationale supertalenten. Op de weg, in het veld, op de mountainbike, ... het maakt niet uit. Meerijden met hen en hen kloppen is een doel op zich geworden."

Is dat ook haalbaar? "Ik blijf realistisch, want de toppers gaan iets meer krachten sparen. Vorig seizoen waren ze te vroeg in topvorm waardoor enkele van hun doelen op de weg mislukt zijn. Dat opent misschien meer deuren voor ons", hoopt Iserbyt,