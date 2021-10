Ook Elia Viviani gaat toch nog met wereldtitel naar huis na WK baanwielrennen, Belg vijfde in afvallingskoers

Elia Viviani moest wachten tot helemaal op het einde van het WK baanwielrennen om de wereldtitel binnen te kunnen halen. Viviani deed het aanvankelijk met ereplaatsen, maar in de afvalling was hij de beste. Jules Hesters werd vijfde.

Op de weg kent Elia Viviani enkele moeilijke jaren als sprinter, maar in het werk op de piste is Viviani dus nog altijd absolute wereldtop. Eerder op dit WK haalde hij ook al eens een bronzen medaille. Een renner met zijn status jaagt natuurlijk op goud en dat veroverde hij in de afvalling.

De 22-jarige Jules Hesters deed het ook meer dan verdienstelijk. Een medaille was voor hem net te hoog gegrepen, maar top vijf blijft een mooie prestatie. Hesters zal later zeker kunnen terugkeren naar het EK met de ambitie om een medaille te halen.

Voor Viviani is dit resultaat misschien ook een opsteker voor de onderhandelingen voor volgend seizoen. Wie hem kan aantrekken, haalt meteen een wereldkampioen in huis.