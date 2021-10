🎥 OFFICIEEL: Deceuninck-Quick.Step geeft 22-jarige Belgische stagiair een profcontract

De stage wordt omgezet in een eerste profcontract. Deceuninck-Quick.Step heeft de 22-jarige Belg Stan Van Tricht vastgelegd tot het einde van 2023. Een droom gaat zo in vervulling: Van Tricht wilde bij Deceuninck-Quick.Step blijven en krijgt zijn wens.

Sinds 1 augustus was Van Tricht, die het jaar begonnen was bij SEG Racing Academy, al stagiair bij Deceuninck-Quick.Step. In dat wereldwijd bekende blauw-witte shirt won hij ook Gullegem Koerse. Het is duidelijk dat hij de ploegleiding overtuigd heeft van zijn kwaliteiten.

"Ik was erg blij toen ik het nieuws hoorde. Toen ik hier kwam als stagiair wist ik dat ik bij The Wolfpack wilde blijven. We wonnen vijf van de zeven koersen waar ik aan deel nam, waaronder een zege voor mezelf. In de komende jaren wil ik mij ontwikkelen bij deze formidabele ploeg, de klassiekers en andere grote koersen rijden", uit Van Tricht zijn doelstellingen na het ondertekenen van zijn eerste profcontract.

Check out what @StanVanTricht said about joining the team and his future goals, and make sure you follow him, as he's now on Twitter. pic.twitter.com/q0bhVesCyP — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 26, 2021

"We wisten al dat Stan getalenteerd en een sterke renner was. Daarom boden we hem de kans om bij ons stage te lopen. Vanaf het moment dat hij binnenliep maakte hij indruk met zijn werkethiek en houding. Zijn zege in Gullegem bewijst dat hij erg sterk is. We kijken er naar uit om aan zijn ontwikkeling te werken de komende jaren", aldus Patrick Lefevere.