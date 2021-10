Belgische selectie voor EK veldrijden is bekend: Eli Iserbyt kopman bij de mannen, Sanne Cant voert de selectie van de vrouwen aan

De selecties voor het EK veldrijden zijn bekend. Bij de mannen zitten onder meer Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans in de selectie. Bij de vrouwen Sanne Cant diegene om naar uit te kijken.

De Belgische selectie voor het EK veldrijden is bekend. Bij de mannen zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Toon Aerts de mannen om naar uit te kijken. Ook Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck en Toon Vandebosch zitten in de selectie.

Bij de vrouwen zijn vier rensters geselecteerd voor het EK veldrijden. Daar is het vooral kijken naar Sanne Cant. De andere rensters in de selectie zijn Alicia Frank, Marthe Truyen en Suzanne Verhoeven.