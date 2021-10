Noor van Intermarché-Wanty-Gobert heeft zeer opvallend seizoen achter de rug: "Het was een fantastisch seizoen!"

Eiking is dan ook zeer tevreden over zijn voorbije seizoen. "Einde van het seizoen! Ik kijk nu uit naar wat vakantie. Het was wel een fantastisch seizoen! Ik wil dan ook mijn hele team bij Intermarché-Wanty-Gobert bedanken", aldus Eiking op Twitter.

Vanaf volgend seizoen zal Eiking tegen Intermarché-Wanty-Gobert, want hij gaat bij EF Education-Nippo aan de slag. "Ik wil mijn ploegmaats veel succes wensen voor volgend jaar. Ik kijk er naar uit om met jullie te strijden in het peloton!"

End of the season!💯 I am looking forward to some vacation now🤩



It has been a fantastic season! want to thank my whole team @IntermarcheWG for some really amazing years! And to my good teammates, good luck next year, i am looking forward to battle with you in the peloton! 😎 pic.twitter.com/SF2wSA42nR