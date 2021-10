Opvallend: Julian Alaphilippe gaat een eigen boek uitbrengen

Julian Alaphilippe kan meer dan alleen koersen. Dat gaat de Fransman binnenkort bewijzen, want de renner van Deceuninck-Quick-Step gaat een eigen boek uitbrengen. 'Julian, Regenboog', is de titel van het boek.

Julian Alaphilippe werd het voorbije seizoen voor de tweede keer op rij wereldkampioen en ook voor de rest heeft de Franse renner uiteraard al een zeer indrukwekkende carrière. Alaphilippe gaat daarom, volgens Wielerflits, een boek uitbrengen over zijn carrière.

De titel van het boek krijgt de naam 'Julian, Regenboog’ en daarin gaat de renner van Deceuninck-Quick-Step het dus hebben over zijn eerste jaar in de regenboogtrui, maar ook onder meer over andere successen en tegenslagen. Het boek zal beschikbaar zijn in vier talen, waaronder Nederlands.