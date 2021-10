Thibau Nys, ondanks sleutelbeenbreuk, zeker van plaats in EK-selectie bij de U23: "Voor hetzelfde geld rijdt hij meteen mee om te winnen"

Thibau Nys kon de voorbije weken niet veel anders doen dan trainen door een sleutelbeenbreuk die hij had opgelopen tijdens een cross in de Verenigde Staten, maar maandag wil hij er al opnieuw staan in de Koppenbergcross.

Daarnaast kwam nog meer verrassend nieuws naar buiten, want volgens Het Laatste Nieuws is Thibau Nys ook al zeker van een plaats in de selectie van Sven Vanthourenhout voor het EK U23. Het is een week later dan de Koppenbergcross.

"Ook als Nys de Koppenbergcross niet zou gereden hebben, zou hij in de selectie gezeten hebben. Misschien was het niet slecht voor hem om er even tussenuit te zijn door zijn blessure na zo'n drukke zomer", aldus Vanthourenhout. Wat verwacht hij van Nys op het EK U23? "Voor hetzelfde geld rijdt hij meteen mee om te winnen, maar hij kan ook zevende of achtste worden, dus ik ga daar geen uitspraken doen", legde hij uit bij Het Laatste Nieuws.