Meer duidelijkheid rond Geraint Thomas voor volgend seizoen? Brit is er bijna uit met deze ploeg

Geraint Thomas, ex-winnaar van onder meer de Tour de France, Parijs-Nice, de Critérium du Dauphiné en de E3 Harelbeke, heeft bijna een ploeg voor volgend seizoen. Zo zou hij bijna opnieuw rond zijn met INEOS Grenadiers.

Toch waren het volgens Geraint Thomas geen makkelijke contractonderhandelingen. Het staat bij Cyclingnews te lezen. "Het is moeilijk. Ik heb de emotionele en de zakelijke kant van de dingen moeten scheiden", vertelde Thomas bij BBC Sport Wales.

"Het is moeilijk geweest. Het was de ergste onderhandling om over te doen, omdat Brailsford zijn bazen en zijn agenda heeft, maar ik moet ook zien wat ikzelf en mijn familie wil. Er is veel aan de hand geweest, maar ik ben blij dat het eindelijk bijna rond is", aldus de renner van INEOS Grenadiers.