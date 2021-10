Wout van Aert blikt terug op zijn mooiste overwinning van het afgelopen jaar: "Het was een buitengewone dag"

Zoals u ondertussen al wel zal weten, is Wout van Aert dinsdagavond verkozen tot Flandrien van het Jaar. In het interview achteraf had van Aert het onder meer over zijn mooiste overwinning van het voorbije wielerseizoen.

Zo is van Aert nog altijd zeer trots op zijn prestatie in de rit met de Mont Ventoux in de Tour. Deze rit kon onze landgenoot uiteindelijk ook naar zijn hand zetten. De reactie van Wout van Aert staat bij Sporza te lezen. "Het was een buitengewone dag en ik zal het mij de rest van mijn carrière blijven herinneren. Ik had nooit verwacht dat ik een bergetappe zou kunnen winnen en de Mont Ventoux is gewoon ook iets mythisch. Alles klopte aan deze zege", aldus van Aert.