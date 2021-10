Alpecin-Fenix haalt 21-jarig Belgisch (piste)talent in huis

Een nieuw Belgisch talent voor Alpecin-Fenix. Het heeft een contract gegeven aan beloftevolle pistier Fabio Van den Bossche. De 21-jarige renner rijdt zowel op de weg als op de piste, maar is vooral als baanwielrenner een groot talent.

Een talent dat nu al in staat is om te oogsten, bewees Van den Bossche onlangs nog. Hij reed naar een knappe tweede plaats in het omnium op het EK baanwielrennen. Dit jaar reed Van den Bossche voor Sport Vlaanderen-Baloise, vanaf volgend jaar zal hij dat doen voor Alpecin-Fenix.

De ploeg van de gebroers Roodhooft heeft hem een contract aangeboden voor twee seizoenen. "Ik ben heel blij en trots om volgend jaar deel uit te kunnen maken van Alpecin-Fenix", reageert de renner. "Het is een grote eer om de volgende stap in mijn carrière te kunnen zetten in dit succesvolle team."

"Ik heb er vertrouwen in dat ik in de structuur van de ploeg zal kunnen uitgroeien tot de best mogelijke versie van mezelf", ziet Van den Bossche het helemaal zitten. "Ik kijk er naar uit om bij te dragen aan de successen van de ploeg."