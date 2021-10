De verschillende aanpakken in de koers geduid: "Als je Pogačar weghaalt bij UAE, blijft er weinig over"

De verschillende ploegen in de koers teren ook op verschillende aanpakken. Bij UAE zorgt Pogačar voor de ene grote triomf na de andere, maar zijn ploeg doet er ook alles aan om hem zo goed mogelijk te omringen. Bij Bahrein Victorious doen ze het heel anders.

Dat blijkt uit een gesprek dat Tuttobiciweb voerde met Franco Pellizotti, sportdirecteur bij Bahrein Victorious. De Italiaan benadrukt dat de ploeg niet inzet op één superster, maar met een sterk collectief zo goed mogelijk tracht te scoren.

"We hebben niet het budget om een Pogačar te halen, maar als je hem bij UAE weghaalt, blijft er relatief weinig over qua resultaat. Ook al hebben ze zo'n hoog budget dat ze een heel sterke staf rond dit fenomeen bouwen", haalt Pellizotti aan.

Bij Bahrein zijn ze niet zinnens om hun plannen te wijzigen. "Laten we doorgaan met onze methoden die ons prachtige resultaten opleveren van zoveel rennerrs. En misschien vinden we ooit wel de Pogačar of de Roglič de toekomst."