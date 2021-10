Drang naar monumentenwinst (en de bijhorende druk) al sterker aanwezig bij Wout van Aert

Dat het WK veldrijden in Amerika plaatsvindt, stelt toppers Pidcock, Van Aert en Van der Poel voor een keuze. Maken ze die trip naar de VS nog, kort voor de start van hun Europese wegseizoen. Van Aert heeft het er moeilijker mee dan Pidcock en Van der Poel. Waarom is dat juist?

TOM PIDCOCK

Laten we de individuele situaties van de renners eens bekijken. Tom Pidcock heeft net zijn eerste jaar op de weg achter de rug en dat was een groot succes. Om zijn grote doelen op de weg te bereiken, heeft de Brit evenwel nog tijd genoeg. Het is voor hem ook belangrijk om te bevestigen nadat hij in het vorige veldritseizoen een stap vooruit wist te zetten.

WOUT VAN AERT

Bij Van Aert ligt dat heel anders: hij toont nu al een paar jaar dat hij het potentieel heeft om - misschien wel alle - Monumenten te winnen. Hij heeft Sanremo al gewonnen, maar alles moet in het werk gesteld worden met het oog op succes in de Ronde en Roubaix, want daar zat hij dit jaar vrij ver van af. De tijd is rijp om te oogsten op het hoogste niveau in het eendagswerk.

MATHIEU VAN DER POEL

Van der Poel heeft met de Ronde van Vlaanderen wel al een Monument op zak en reed ook dit jaar podium in de Ronde en Roubaix. Een tikkeltje beter zijn, een beetje meer geluk hebben en die tweede Monumentenwinst had al een feit kunnen zijn. Het geeft Van der Poel mogelijk veel minder dan Van Aert het gevoel dat hij iets moet veranderen aan zijn aanpak.