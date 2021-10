INEOS deelt beste beelden 'die u nog niet zag' en daarin is ook rol weggelegd voor Wout van Aert

Het wielerseizoen op de weg is nu echt wel ten einde. De ene topper trekt op vakantie, de andere op training en nog anderen zullen binnenkort opnieuw het veld induiken.

Bij Team Ineos hebben ze geen onbewogen seizoen achter de rug. Met eindwinst in de Giro (Bernal), winst in Dwars door Vlaanderen (Van Baarle), De Brabantse Pijl (Pidcock) en nog 32 andere zeges kan je niet van een mislukt seizoen spreken.

Al moesten de Grenadiers wel het onderspit delven in de Tour de France en de Vuelta waar ze nochtans veel kopwerk deden, al was dat vooral handig voor de andere ploegen.

De Britse formatie maakte een compilatie met de beste beelden die de buitenwereld nog niet gezien had. Ook Wout van Aert speelt daar een rol in. Van Aert keerde na de Spelen terug in competitie in de Tour of Britain waar hij meteen excelleerde met 4 etappezeges en de eindzege.

Een andere topper in die Tour of Britain was de jonge Ethan Hayter. De renner van Ineos won twee etappes en was dus ook een keertje beter dan Wout van Aert, al werd onze landgenoot wel gehinderd door een val in de laatste kilometer. "Anders had je niet gewonnen hoor!", lachte Van Aert richting Hayter toen.

De volledige top 10 (het fragment met Van Aert begint na 45 seconden):