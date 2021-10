Rechtbank moet vechtscheiding tussen Ilan Van Wilder en DSM regelen: "Zeer teleurgesteld over deze procedure"

Meer dan één Belg is op weg naar de uitgang bij DSM. Ilan Van Wilder wil nog altijd kost wat kost weg, ook al heeft hij een nog lopend contract. Van Wilder heeft al duidelijk laten verstaan dat hij niet te spreken is over de gang van zaken bij de ploeg.

Hun conflict zal voor de rechtbank van Overijssel uitgevochten worden, meldt Wielerflits. "Wij zijn op de hoogte dat één van onze renners, Ilan Van Wilder en zijn zaakwaarnemer ervoor hebben gekozen om juridische stappen te ondernemen om Ilan’s arbeidsovereenkomst met Team DSM te verbreken", heeft de wielerformatie laten weten aan de wielersite in kwestie." "Wij zijn uiteraard zeer teleurgesteld over deze procedure. In plaats van de juiste aanpak te kiezen, het daadwerkelijk vragen om een transfer, is gekozen voor een negatieve mediacampagne, waarbij het team en degenen die dagelijks met Ilan werken in diskrediet worden gebracht, om zo een voortijdige beëindiging van de overeenkomst af te dwingen", klinkt het. "Laat het duidelijk zijn dat de mensen in de ploeg absoluut hun verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn nagekomen om met Ilan samen te werken", vinden ze bij DSM dat ze recht in hun schoenen staan. " Gedurende de juridische procedure zal Team DSM geen commentaar meer geven op deze zaak."