Lefevere laat zich uit over toekomst van Cavendish bij Quick.Step-Alpha Vinyl

Patrick Lefevere heeft zijn ploeg voor volgend seizoen zo goed als rond. Er zijn nog twee vraagstukken die hij moet oplossen. Eén daarvan is Mark Cavendish, maar dat komt in orde, verzekert hij.

"Zelf reken ik hem bij onze ploeg voor 2022", aldus Lefevere in HLN. "We hebben een principieel akkoord (voor 1 extra jaar, red.), maar er komt wat 'after work' bij te pas. Op een paar randformaliteiten na zijn we rond- daar ga ik tenminste toch van uit. Alleen zijn handtekening ontbreekt. Hij is momenteel op vakantie in Abu Dhabi. Daar laat ik hem nu even volop van genieten. We regelen het wel als hij terug is."

En het tweede vraagstuk: 29 of 30 renners in het nieuwe Quick.Step-Alpha Vinyl? "We twijfelen wat over Jason Osborne. De Duitse roeier die als stagiair bij ons heeft gereden maar, zonder dat te overdrijven, een beetje stuurvaardigheid en ervaring mist op de fiets. Eerst moet ik budgettair nog een aantal dingen afronden. Daarna zien we wel wat er nog mogelijk is."