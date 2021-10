Lefevere wil zich niet verbranden aan Benoot en Van Wilder: "Dat heb ik één keer gedaan..."

Waar rijden Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder volgend seizoen? De twee staan in de belangstelling van heel wat ploegen, maar liggen nog onder contract bij Team DSM.

"Ik vind dat daar allemaal licht wordt overgegaan. Ook bij de UCI. Als ik zie dat BORA Evenepoel in februari al ongestraft een contractvoorstel mocht doen…", aldus een argwanende Patrick Lefevere in HLN. "De marktprijzen zijn ook niet min."

Lefevere wil zich niet verbranden aan een spelletje dat mogelijk kan uitdraaien in een rechtzaak. "Ik lees dat ook wij al zouden gepraat hebben met Ilan. Dat is níet zo. Goed ‘coureurke’, vind ik. Maar wat speelt daar, bij DSM? Is het zuiver een geldkwestie? Raar, dat dat nu ook voor de rechtbank moet worden uitgevochten. Áls ik al iets zou ondernemen, wil ik het op een correcte manier doen. Ik heb me één keer verband, in ’95, met Frank Vandenbroucke en nonkel Jean-Luc en Lotto… niet opnieuw, alsjeblieft.”