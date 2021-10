OFFICIEEL: Belgische beloftenkampioene verlaat Lotto Soudal Ladies voor Cofidis

Eén van de talenten uit het Belgische vrouwenwielrennen, die bij Lotto reed, gaat voor Cofidis uitkomen in 2022. Volgend jaar begint Cofidis voor het eerst met een vrouwenploeg en het heeft Alana Castrique kunnen strikken voor dit nieuwe project.

Op Pro Cycling Stats kun je lezen dat Castrique volgend jaar bij Cofidis onder contract ligt. Dat was eigenlijk al langer bekend, maar is nu ook officieel. Castrique is een 22-jarige, Franstalige rensters die geldt als één van de grotere talenten uit de nieuwe generatie bij de Belgische dames. Dat bewees ze ook op het BK door bij de elite als derde te eindigen.

Die prestatie leverde haar ook de nationale titel op bij de beloften. Castrique staat vooral bekend vanwege haar snelle sprint. Castrique koerste al sinds 2018 bij de Lotto Soudal Ladies, maar nu dringt een vertrek zich dus op. Castrique tekende bij Cofidis voor één seizoen.