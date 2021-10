Belg Rutger Wouters niet langer aan de leiding in de Ronde van Burkina Faso

Rutger Wouters is niet langer de leider in de Ronde van Burkina Faso. De Belg was uitstekend begonnen in de rittenkoers op Afrikaanse bodem door de eerste etappe te winnen en zo meteen aan de leiding te gaan in het algemeen klassement.

Na de tweede etappe, van Bobo Dioulasso naar Dédougou, behoort die leidersplaats al aan een andere renner toe. Nochtans deed Wouters het opnieuw verdienstelijk: hij reed naar een achtste plaats in de rituitslag. Dat was niet voldoende om zijn leiderstrui te redden. Die hangt nu om de schouders van de Marokkaan El Kouraji. Wouters is nu vierde in het klassement op 25 seconden van El Kouraji. De ritwinst op de tweede dag van Ronde van Burkina Faso ging naar de Burkinees Kone, die de snelste was van een kopgroep van zeven.