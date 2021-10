Mark Cavendish gespot op evenement van andere sport in Abu Dhabi

De riem mag er even af, ook voor Mark Cavendish. Na zijn succesvol seizoen is hij in Abu Dhabi gespot. Daar is Cavendish op vakantie met vrouwlief en kinderen. Al laat de sport hem niet helemaal los: hij was een opvallende aanwezige bij een sportevenement.

Net op het moment dat Mark Cavendish daar vertoeft met zijn echtgenote Peta Todd en hun kinderen, ging in Abu Dhabi het Masters-toernooi door in het 3X3 basketbal. Is Cavendish een grote fan van de vrij jonge sportdiscipline? Hij ging alvast eens langs op het toernooi met zijn hele gezin. Er werd een foto genomen van Cavendish met zijn vrouw en drie kinderen aan het basketterrein. Twee van de kinderen hadden ook basketkledij aan. Mogelijk zijn zij het die op dit aparte bezoekje aanstuurden. Het gezin Cavendish had alleszins een leuke tijd. Op dat toernooi was ook Team Antwerp actief: het schopte het tot in de halve finales. Ondertussen is het nog altijd wachten tot de contractverlenging van Mark Cavendish bij Deceuninck-Quick.Step helemaal rond is.