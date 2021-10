Oleg Tinkov betaalt 500 miljoen dollar als onderdeel van regeling na aanklacht van belastingontduiking

Oleg Tinkov, de voormalige teameigenaar van de Tinkoff-wielerploeg, moet 500 miljoen dollar ophoesten. Dat is de regeling die de Rus getroffen heeft om niet naar de gevangenis te moeten na een aanklacht vanwege belastingontduiking.

Tinkov had vroeger ook het Amerikaanse staatsburgerschap en werd in 2019 aangeklaagd voor het verbergen van grote beurswinsten voor de fiscus. Die zaak is nu tot een ontknoping gekomen. Tinkov is bereid om de Amerikaanse staat ongeveer 500 miljoen dollar te betalen.

Oleg Tinkov pleitte reeds schuldig, maar in dit soort zaken kan er ook een regeling getroffen worden. Vandaar dus de boete van exact 508,936 miljoen Amerikaanse dollar. Als miljardair kan Tinkov zich natuurlijk wel iets permitteren.

Daarnaast kreeg Tinkov ook een één jaar voorwaardelijk, maar hij zal dus niet effectief naar de gevangenis moeten.