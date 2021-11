Dubbel Belgisch succes in Burkina Faso: Rutger Wouters opnieuw aan kop en landgenoot wint derde rit

De Belgen blijven het uitstekend doen in de Ronde van Burkina Faso. Rutger Wouters (foto) staat opnieuw aan de leiding na de derde etappe en zijn landgenoot en ploegmaat Niels Vandyck behaalde de ritzege. Vandyck was de snelste in een spurt met drie.

Rutger Wouters had de rittenkoers ingezet door het winnen van de openingsetappe en het veroveren van de leiderstrui, maar die was hij een dag later alweer kwijt. Nu heeft hij de leiding terug. Zijn achtste plaats in de derde rit volstond om van de vierde naar de eerste plaats te stijgen in het klassement.

Spannend was het wel in de strijd om de leiderstrui, want de Marokkaan El Kouraji staat binnen dezelfde seconde genoteerd als Wouters. Spanning was er ook om de ritzege: Vandyck was voorop geraakt met de Duitser Bichlmann en de Marokkaan Khafi. Vandyck bleek de snelste van de drie aan de aankomst.

De tweede Belgische ritzege dus in drie etappes in Burkina Faso. Ook het tweede ritsucces voor Basso Team Flanders.