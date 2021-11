Rugproblemen Van der Poel zijn verleden tijd: "Probleem van opstapeling van jaren"

Mathieu van der Poel is klaar voor het veldritseizoen. De problemen aan zijn rug zijn verleden tijd, zegt sportkinesist David Bombeke.

"Die rug, dat is geen issue meer”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Dat was een probleem van een opstapeling van jaren. Mountainbiken, crossen, op de weg koersen, stress, zijn val op de Spelen, de Tour… Eigenlijk hebben we dat nooit als iets alarmerends gezien. We hebben dat probleem gewoon nooit grondig kunnen behandelen omdat hij nooit écht rust kon inlassen. Dus het was een vorm van overbelasting.”

Van der Poel zal wel moeten oppassen. "Mathieu leeft op adrenaline hé en dat gaan we ook niet meteen kunnen veranderen. Daar heeft hij met zijn rug dus een beetje de prijs voor moeten betalen.”