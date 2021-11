Iserbyt werkt af aan 66%: "Vorig jaar maar één keer gewonnen tegen VDP en Van Aert"

Wat is de verhouding tussen Eli Iserbyt en de "grote drie" van de cross? Dat is een vraag waar momenteel moeilijk een antwoord op te vinden is.

"Vorig jaar won hij maar één keer meer toen Van der Poel en Van Aert er opnieuw bij waren", zagen de analisten in De Tribune. 66% En toch: de cijfers van Iserbyt dit seizoen zijn knap te noemen. Hij reed al 12 crossen dit seizoen en won er acht van. Afwerken aan 66% heet dat. "Het zijn er al meer dan vorig seizoen", klonk het nog in De Tribune. Toen won Iserbyt zeven keer. En dus is hij met recht en rede de grote favoriet voor het EK volgende zondag.