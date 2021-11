Julian Alaphilippe heeft beslissing genomen over Vlaamse klassiekers

Julian Alaphilippe maakte eerder dit jaar al duidelijk dat hij voor 2022 de nodige keuzes zou maken en heeft nu ook een beslissing genomen.

Aan het Franse RMC liet de wereldkampioen weten dat hij in 2022 de Vlaamse klassiekers allemaal links laat liggen.

Dit jaar combineerde Alaphilippe nog de Vlaamse en Waalse klassiekers. “Omdat me dat mogelijk leek", klinkt het bij RMC. “Maar 100 procent in orde zijn gedurende die hele periode, is niet evident. Daarom focus ik me tijdens het voorjaar van 2022 op de Ardennen, dat zijn nog altijd de koersen die me het beste liggen.”

In het verleden werkte dat nochtans wel. “Strijden voor de zege in de Ronde én top zijn in Luik, is moeilijk. Bovendien zal ook de Tour er snel zijn. Ik vond het geweldig om de Ronde van Vlaanderen te ontdekken. Als ik terugkom, wil ik 100 procent klaar zijn om te winnen.”