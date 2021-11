📷 OFFICIEEL Alejandro Valverde doet er nog een jaartje bij

De 41-jarige Alejandro Valverde weet niet van ophouden. Hij doet er nog een jaartje als renner bij.

Het was al een stevig gerucht en is nu ook officieel bevestigd. Alejandro Valverde zal ook in 2022 als renner doorgaan.

Valverde kondigde het nieuws zelf aan op zijn sociale media. Hij sprak van de laatste kogel in zijn berichtje, met een leuke foto erbij.