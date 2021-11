Eerste koers van Remco Evenepoel in 2022 al bekend

Remco Evenepoel weet al welke koers hij volgend seizoen als eerste zal aanvatten, zo laat Patrick Lefevere weten.

De CEO van QuickStep-Alpha Vinyl heeft al de eerste koers voor Remco Evenepoel van volgend seizoen vastgelegd.

Evenepoel trekt naar de Ronde van San Juan. Die wordt van 23 tot 30 januari in het Zuid-Amerikaanse Argentinië gereden.

“Ik heb met die organisatie een contract getekend, maar ik kan eraan toevoegen dat de anticovidmaatregelen groter zijn dan het contract. Die organisatie dekt zich in van hier tot in Tokio in het geval hun ronde door covid-omstandigheden niet kan doorgaan. Het blijft onder voorbehoud”, zegt Lefevere aan Het Nieuwsblad.