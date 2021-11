Peter Sagan verklaart keuze voor nieuwe ploeg: "Meeste respect voor mij getoond"

Naar welke ploeg zou Peter Sagan gaan? Het was één van de meest gestelde vragen in het wielrennen, eens bleek dat hij wegging bij Bora-Hansgrohe. TotalEnergies werd verrassend zijn nieuwe bestemming. Sagan legt zijn beslissing uit aan de Franse krant L'Équipe.

"Verschillende ploegen waren in mji geïnteresseerd, maar de ploeg van Jean-René Berneaudeau heeft het meeste respect voor mij getoond. Ze wilden me echt en dat hebben ze de hele tijd laten voelen. Elke keer we met een vraag zaten, hebben ze onmiddellijk geantwoord. Bij andere ploegen duurde dat soms weken", aldus Sagan.

"We gaan een ploeg rond mij bouwen en dat is wat mij aantrekt in dit project", verklaart de drievoudige wereldkampioen. "Er is druk, maar dat maakt deel uit van mijn routine. Op dat vlak is er geen verschil met andere teams."

Het is wel een vrij kleine ploeg waar hij in terechtkomt. "Toen ik in 2016 bij Bora-Hansgrohe kwam, zeiden mensen ook dat dat een kleine ploeg was. De echte vraag is welke weg TotalEnergies gaat inslaan. Het maakt me niet uit dat het geen WorldTour-ploeg is, ik wil de ploeg helpen groeien."