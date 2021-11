Van der Breggen over laatste jaar als renster en transitie naar ploegleiderschap: "Op andere manier coachen"

Haar carrière als wielrenster zit er nu echt op voor Anna van der Breggen. Het ploegleiderschap wacht. Van der Breggen coachte de andere rensters in de ploeg sowieso al, maar zal dat voortaan doen op een andere manier. Een laatste terugblik op haar afscheid.

"Dit was het juiste moment en ik ben er blij mee", staat Van der Breggen nog altijd achter haar beslissing om te stoppen. Dat blijkt tijdens haar gesprek met VeloNews. "Het is niet alleen voor mij wennen. Mijn man moet zich aanpassen aan het schema, mijn oma keek elke wedstrijd en mijn ouders volgden veel koersen met de camper. Het was ook het laatste seizoen voor veel mensen om me heen."

En hoewel het op het einde een stuk moeilijker werd, kan Van der Breggen nog altijd tevreden zijn over wat ze dit jaar nog gepresteerd heeft. "2021 was een goed jaar, vooral rond mei toen ik veel won en vervolgens ook de Giro Rosa op mijn naam schreef. Ik hield in mijn achterhoofd dat het elke keer de laatste koers was, dus elke zege was extra mooi."

Van der Breggen gaat volgend jaar als ploegleidster aan de slag en weet al hoe ze die rol gaat invullen. "De meiden op een andere manier proberen te coachen, maar ditmaal niet op de fiets."