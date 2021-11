Bahrein Victorious vult sportieve staf aan met pas gestopte renner met verleden bij Quick.Step

Bahrein Victorious heeft een nieuw gezicht toegevoegd aan zijn sportieve staf. Hij reed voor Quick.Step van 2012 tot en met 2015 en nadien voor Sky en Ineos: Michal Gołaś. De Pool zette nog maar pas een punt achter zijn actieve wielerloopbaan en gaat nu aan de slag bij Bahrein.

Gołaś is in 2022 één van de ploegleiders bij Bahrein en zal dus onder meer Dylan Teuns trachten naar goede resultaten te leiden. "Ik vind het spannend om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen bij Bahrain Victorious, met nieuwe ambities en nieuwe doelen”, zo omschrijft Gołaś de emoties rond zijn aanstelling.

"Ik ben gemotiveerd om aan de slag te gaan en ervaring op te doen in deze nieuwe rol. Ik spring meteen van de fiets in de ploegwagen, dus ik zal trachten om mijn ervaring als renner te delen, maar er is ook nog veel dat ik zelf kan leren van deze ambitieuze groep."

Michal Gołaś is 37 jaar oud en was in totaal vijftien jaar actief in het peloton als profrenner. Wat hij in al die jaren opgestoken heeft, kan hij nu doorgeven aan de nieuwe generatie.