Renner verlaat na vijf jaar Bora-Hansgrohe, maar heeft nog geen nieuwe ploeg

Na vijf jaar vertrekt Erik Baska bij Bora-Hansgrohe. Een andere ploeg heeft de 27-jarige Slovaak op dit moment nog niet.

Bora-Hansgrohe kondigt op sociale media het afscheid van Baska aan. Hij reed sinds 2017 voor de Duitse ploeg.

De sprinter behaalde in die vijf seizoenen geen enkele zege voor Bora-Hansgrohe. De enige overwinning uit zijn carrière behaalde hij in 2016 in de Handzame Classic in dienst van Tinkoff.

Het vertrek van de Slovaak heeft wellicht ook te maken met het vertrek van zijn landgenoot Peter Sagan bij Bora-Hansgrohe. Voorlopig heeft Baska nog geen andere ploeg.