De officiële bevestiging: Santos Festival of Cycling komt er opnieuw aan in Australië

Het is nu officieel: de Australische wielerfans mogen zich opmaken voor het Santos Festival of Cycling, dat begin volgend jaar opnieuw zal doorgaan. Dat was ook de verwachting, maar is nu helemaal zeker. Dit jaar won Luke Durbridge het Santos Festival.

Eind september wees alles er al op dat er een volgende editie zou komen van het Santos Festival of Cycling, nadat bekendgeraakte dat de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race opnieuw niet zouden plaatsvinden. Het Santos Festival was dit jaar een alternatief voor Australische renners voor het wegvallen van de andere genoemde wedstrijden. De organisatie heeft nu ook de editie voor volgend jaar bevestigd en tevens het rittenschema bekendgemaakt. Van 23 tot en met 25 januari gaat het Santos Festival of Cycling voor vrouwen door. Van 27 tot en met 29 januari rijden de mannen deze korte rittenkoers.