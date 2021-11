Fransman bepaalt nu al wanneer hij gaat stoppen: "Nieuwe generatie opgestaan die aan het pushen is"

Nog doorgaan met koersen maar al weten wanneer je gaat stoppen: in die situatie zit Fransman Alexandre Geniez. Hij is vooral bekend van zijn AG2R-periode en gaat in 2022 beginnen aan zijn tweede jaar bij TotalEnergies. Daarna is het genoeg geweest.

"Je ziet dat er een nieuwe generatie is opgestaan die aan het pushen is, dat de manier van koersen geëvolueerd is", vertelt Geniez aan Centre Presse Aveyron. "Er is meer druk, meer nervositeit. De opofferingen die ik maakte tijdens de winter bezorgden me al vier-vijf jaar geen voldoening meer. Ik geef er de voorkeur aan nu al te zeggen: ik stop aan het einde van volgend jaar." Geniez hangt zijn fiets dus aan de haak aan het eind van 2022, maar wil wel nog het beste maken van dat laatste jaar. "Ik zal à bloc gaan, ik zal de opofferingen blijven brengen aan 120%. Ik wil nergens spijt van hebben", benadrukt Geniez. Heeft hij al plannen voor na zijn actieve wielercarrière? Ziet hij zich bijvoorbeeld in de koers blijven? "Ik hou er van een visie op de koers te hebben en van het uitdokteren van een strategie, maar ik zie mezelf toch geen sportdirecteur worden. Dat is weinig waarschijnlijk."