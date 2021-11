OFFICIEEL: Amerikaans Lawson Craddock heeft ploeg voor 2022: "Nieuwe uitdagingen en nieuwe kalender"

Lawson Craddock is één van de opmerkelijke figuren in het peloton. Hij heeft nu een ploeg voor 2022 gevonden. Craddock gaat weg bij EF Education-Nippo en vindt onderdak bij BikeExchange. De Australische formatie geeft hem een contract voor twee jaar.

"Alles is pas redelijk laat in orde gekomen voor 2022", erkent Craddock. "BikeExchange heeft nogal een geschiedenis. De ploeg heeft het ongelooflijk goed gedaan. Ook de cultuur rond de ploeg is heel belangrijk voor mij. Ik ben zeker dat we met hun familiale aanpak tot goede uitslagen gaan komen."

"Het gaat een grote verandering zijn voor mij, nadat ik zes jaar doorbracht bij mijn vorige ploeg", verwijst hij naar zijn periode bij EF. "Ik had het gevoel dat ik in een comfortabele rol zat en deze uitdaging zal me nog meer stimuleren."

"Ik zal nieuwe uitdagingen krijgen, nieuwe rollen en een nieuwe kalender: het zal verfrissend zijn op vlak van motivatie", besluit Craddock.