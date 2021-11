OFFICIEEL: Nederlander blijft ook volgend jaar koersen voor EF Education-Nippo: "Geweldige kans"

Bij EF Education-Nippo rijden een paar Nederlanders en dat blijft ook zo. De ploeg heeft immers een overeenkomst bereikt met Julius van den Berg om nog langer aan boord te blijven. Van den Berg tekende bij tot het einde van 2023.

"Het is een geweldige kans voor mij om bij de ploeg te blijven", zegt de 25-jarige Nederlander. "Ik ben heel blij. Ik had dit jaar de kans om een aantal heel mooie koersen te rijden en ook zelfs om mijn eigen kans te gaan in een paar koersen, naast het helpen van de kopmannen in de grotere koersen. Dat was een ideale combinatie en ik wil verder gaan in die richting."

Van den Berg reed sinds de overstap naar de profs enkel bij EF. Bij zijn huidige ploeg wi hij verder progressie boeken. "Ik wil meer finales rijden. De stap van het continentale circuit naar de WorldTour is groot, de finales zijn zwaar. Het zou mooi zijn als ik tot dieper in de finale mee kan gaan in de WorldTour-koersen."

"En misschien ook opnieuw kan winnen", verwijst Van den Berg naar de ritzege die hij kon behalen in de Ronde van Polen, een wedstrijd op WorldTour-niveau. In een herhaling van dat scenario heeft hij dus wel zin. "Dat zou heel cool zijn!"