Oplossing uit de bus gekomen voor neoprof die bij het noodlijdende Qhubeka meteen rit won in Giro

Je zal maar als neoprof een rit winnen in de Giro en toch - omdat je deel uitmaakt van een noodlijdend team - met twijfels zitten over je toekomst. In die situatie bevond Mauro Schmid zich, maar alle twijfels kunnen nu overboord gegooid worden.

Er is immers een oplossing uit de bus gekomen. Dat heeft Mauro Schmid zelf verteld aan Radsport-News. "Ik heb een uitstekende ploeg gevonden waar ik volgend jaar naartoe kan", vertrouwt de 21-jarige Zwitser de Duitstalige site toe. Welke ploeg dat dan precies is, daarover rept Schmid met geen woord. Dat mag nu dus nog niet geweten zijn, maar zal binnenkort wel bekendgemaakt worden. In elk geval gaat de leegloop bij Qhubeka verder en is dit opnieuw een renner extra die zeker andere oorden opzoekt. Schmid won in de Giro de elfde etappe met aankomst in Montalcino.