Quick-Step legt erg trouwe luitenant twee jaar langer vast

Het wielerseizoen 2021 is bijna achter de rug en dus is het uitkijken naar wat 2022 zal brengen. Bij Quick-Step is er alvast een keuze gemaakt.

De renners komen steeds meer en meer onder dak en ook daarbuiten worden stilaan de nodige knopen doorgehakt. 2023 Zo is er nu ook een besluit gevallen over Wilfried Peeters. Hij heeft een nieuw contract getekend bij de succesformatie. Daarmee zal hij dus ook in 2022 én 2023 al zeker in de wagen zitten bij het team van Patrick Lefevere, na al heel wat jaren trouwe dienst.