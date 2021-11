Zwitserse tijdrijder Bissegger heeft medische ingreep ondergaan

Het is weer een periode met goed nieuws voor de Zwitserse tijdrijder Stefan Bissegger. Onlangs verlengde hij nog zijn contract bij EF en nu heeft hij ook een medische ingreep goed doorstaan.

De reden waarom die ingreep nodig was, is natuurlijk minder positief. Dat had alles te maken met een valpartij. Bissegger postte een foto van zichzelf op zijn sociale media van na de ingreep waaruit blijkt dat hij het nu duidelijk weer helemaal ziet zitten.

"Scaphoide gerepareerd", laat Bissegger weten. De renner van EF Education-Nippo moet nog wel een verband aan zijn arm dragen. "Het is nu tijd om te herstellen", klinkt het nog. Na die herstelperiode kan hij zich dan volop beginnen voorbereiden op het volgende seizoen.

Scaphoid fixed! now time for some recovery 🩹

Well treated @beritklinik @ Speicher, Switzerland https://t.co/nHinNU0skP — Stefan Bissegger (@aka_muni) November 4, 2021

Bissegger heeft dit jaar zichzelf op de kaart gezet in het werk tegen de klok met onder andere een tijdritzege in Parijs-Nice en mag nu tot het kransje toprijders gerekend worden.