Kasper Asgreen na formidabel seizoen: "Harelbeke en Vlaanderen hebben aangetoond dat mijn toekomst in de kasseiklassiekers ligt"

Kasper Asgreen kan terugkijken op een fantastisch seizoen. De Deense renner van Deceuninck-Quick-Step maakte vooral in druk in de kasseiklassiekers, want hij won onder meer de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen.

Bij zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step gaf Asgreen nu een zeer uitgebreid interview. Daarin had hij het onder meer over de kasseiklassiekers. "Harelbeke en Vlaanderen hebben aangetoond dat mijn toekomst in de kasseiklassiekers ligt", legde Asgreen uit en is terug te vinden op de site van de Belgische wielerformatie.

"Dit seizoen was mijn beste tot nu toe, en met die overwinning in Harelbeke is alles begonnen. Het maakte me zo gelukkig en het was een bevestiging van al het harde werk dat ik de voorbije winter had geleverd, en het toonde tegelijkertijd aan dat deze koersen waar ik zo van hou mij liggen", legde de Deen uit.

Uiteraard heeft Asgreen ook lovende woorden voor zijn ploegmaats. "Ik wil er ook op wijzen dat dit niet mogelijk was geweest zonder de hulp van deze fantastische ploeg, aan wie ik zeer dankbaar ben. Mijn teamgenoten waren gewoon ongelooflijk en hebben weer eens laten zien waarom wij de Wolfpack zijn!"