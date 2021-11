31-jarige Belg van Alpecin-Fenix houdt het voor bekeken als renner

Alpecin-Fenix moet naast Modolo ook van een andere sprinter afscheid nemen. Zo zal Roy Jans vanaf volgend wielerseizoen namelijk niet meer in het peloton te zien zijn. De Belg stopt ermee.

Roy Jans zit al 10 seizoenen in het peloton, maar sinds corona kampt de Belg met heel wat fysieke problemen. Volgens Het Nieuwsblad heeft de Belgische renner daarom besloten om afscheid te nemen van het wielrennen.

Roy Jans heeft in het verleden wel enkele overwinningen kunnen binnenhalen. Zo won hij in 2016 onder meer de Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen. Daarnaast won hij in 2015 een etappe in de Etoile de Bessèges.