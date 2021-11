Nu zijn ook de bergetappes in de Giro bekendgemaakt: zes bergritten, waarvan vier met aankomst bergop

Elke dag komen we meer en meer te weten over de Giro van 2022. Zo werden vandaag de bergetappes bekendgemaakt door de organisatie van de Italiaanse grote ronde. Er staan er maar liefst zes op het menu.

Zo moeten de klassementsrenners in de vierde etappe al vol aan de bak, want dan wacht een zware bergetappe met een aankomst op de gevreesde Etna. Ook in drie andere ritten zal er een bergrit zijn met een aankomst bergop.

Uiteraard staan de renners heel wat bekende beklimmingen te wachten. Naast de Etna wachten namelijk ook de Blockhaus, Mortirolo, Santa Cristina, Menador en de Passo Fedaia. De Giro belooft dus voor vuurwerk te zorgen.