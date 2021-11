Keisse zonder grote ambities naar Zesdaagse van Gent

Iljo Keisse rijdt voor de voorlaatste keer de Zesdaagse van Gent. Volgend seizoen wil hij afscheid nemen van het wielrennen.

Voor deze editie van de Zesdaagse van Gent zijn er geen al te grote ambities. Keisse rijdt samen met Mark Cavendish. “Na twee, drie dagen zullen we zien hoe de situatie is, en dat is ook wat ik nodig heb om die drive terug te vinden”, vertelt Keisse op de website van Deceuninck-QuickStep.

“Als we nog voor de overwinning kunnen strijden, zullen we dat zeker proberen. Als we zien dat het moeilijk is, kunnen we misschien wat momenten eruit pikken om te proberen het Kuipke op te lichten. We zullen zien.”

Volgend jaar wil Keisse in Gent afscheid nemen. “Deze zesdaagse is zo speciaal voor mij. Daar is het allemaal begonnen, het is dicht bij mijn huis, bij het café van mijn vader. Mijn familie en vrienden zijn er allemaal, en het is aan het eind van het seizoen, dus ik kan nog een heel seizoen rijden. Ik zie geen reden waarom ik mijn carrière daar niet zou beëindigen.”