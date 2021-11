🎥 Bernal en trainingsmaat hebben niet veel overschot wanneer auto passeert: "Vraag me af wat deze man bezielde"

Ook Egan Bernal weet dat het op training altijd opletten geblazen is. Wanneer een auto passeert, is het voor wielrenners en fietsers altijd voor een deel afhangen van het inschattingsvermogen van de chauffeur in kwestie. Zo liep het voor Bernal bijna mis.

Bernal deelde een filmpje van een trainingstocht op Instagram: hij was in de regen samen met een trainingsmaat aan een fietstocht bezig. Enkele wagens staken hen voorbij. Wanneer een rode auto passeerde, was de afstand tussen het voertuig en de renners niet al te groot. Tot een aanrijding kwam het dus gelukkig niet, maar het toont wel aan waarom vaak dergelijike berichten wel naar buiten komen. De trainingsmaat van Bernal maakte nog misbaar. De twee konden dus nadien wel gewoon hun training afwerken. Dit bericht op Instagram bekijken Egan Bernal (@eganbernal) Egan Bernal stond toch te kijken van wat een onfortuinlijk incident had kunnen zijn. "Ik vraag me oprecht af wat deze man bezielde. Het zit in ieder geval goed met onze reflexen."