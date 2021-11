Alpecin-Fenix stelt nieuwe versterking voor volgend jaar voor

Alpecin-Fenix heeft Sjoerd Bax onder contract gelegd voor 2022. De 25-jarige Nederlander werd tweede op het nationaal kampioenschap.

Sjoerd Bax rijdt volgend jaar voor Alpecin-Fenix, zo liet de wielerploeg op zijn sociale media weten. Hij reed volgens Alpecin-Fenix een consistent wegseizoen in 2021.

“Ik ben natuurlijk heel blij dat ik volgend jaar voor #AlpecinFenix mag koersen. Het is een mooie stap omhoog voor mij”, zegt de Nederlander.

“Ik hoop me samen met de ploeg verder te kunnen ontwikkelen, vooral in de heuvel- en klimkoersen die me na aan het hart liggen."