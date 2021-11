BikeExchange verlengt contract van wielrenner uit Ethiopië

Ook de komende jaren koerst er een wielrenner uit Ethiopië in het peloton. BikeExchange heeft het contract van Tsgabu Grmay verlengd. Grmay rijdt sinds 2019 voor de formatie die nu BikeExchange heet en doet er bij die ploeg nog twee jaar bij.

De 30-jarige renner blijft dus tot het einde van 2023 bij BikeExchange. "Ik ben zo blij en gelukkig om deel uit te maken van dit team. Na drie jaar kan ik zeggen dat dit een speciaal team voor me is en ik uitkeek naar het verlengen van mijn contract", geeft Grmay toe.

"Het is geen gemakkelijk jaar voor mij geweest met veel ups en downs", is de Ethiopiër eerlijk. "Ik moet zeggen dat de ploeg me de hele tijd is blijven steunen, in de goede en slechte tijden. Ik apprecieer de steun van de ploeg enorm, dat was nog een bijkomende reden om te blijven."

Grmay is dus vastberaden om er bij deze ploeg het beste van te maken. "Ik ben erg gemotiveerd om de komende jaren goede koersen te rijden en te focussen op mijn klimcapaciteiten. Ik ben er zeker van dat ik kan verbeteren, met betere resultaten en ook het helpen van de klassementsmannen."