Jakobsen checkt sinds horrorcrash de hekken: "Als tegenstander afwijkt, denk ik: zoeken jullie het maar uit"

Fabio Jakobsen keerde in 2021 terug naar de top. Zijn horrorcrash zit wel nog in zijn hoofd. De hekken bekijken is iets wat Jakobsen nu doet. Eén van de gevolgen van zijn val in Polen. Jakobsen zal zelf niet onnodig het risico opzoeken.

Via In De Leiderstrui kunnen we lezen hoe Fabio Jakobsen in Helden Magazine het hele verhaal van zijn valpartij en de revalidatie nog eens bespreekt. De sprinter van Deceuninck-Quick.Step heeft het ook over hoe hij nu in het leven staat en tegen de koers aankijkt.

Jakobsen doet nu iets opvallends bij de wedstrijden. "Voor de start kijk ik hoe de hekken staan opgesteld. Deed ik vroeger niet. Als mijn tegenstander te veel afwijkt van zijn lijn, dan rem ik, ga rechtop zitten en denk: zoeken jullie het maar lekker uit, want ik wil niet nog een keer naar het ziekenhuis."

VOORZICHTIG MAAR GEEN SCHRIK

De Nederlander beseft als geen ander dat het na zijn val in Polen ook anders had kunnen aflopen. "Ik ben nog elke dag blij dat ik wakker word." Hij is nu dus voorzichtig in de koers, maar schrik heeft hij niet. "Ik ben ook alweer gevallen, ging in de Vuelta in een gladde afdaling iets te hard een bocht in. Ik vloekte en stapte meteen weer op de fiets, merkte dat renners om mij heen meer geschrokken reageerden na mijn val dan ik."