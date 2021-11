Wout van Aert is populair: NFT's van grootste overwinningen halen op veiling bijna 50 000 euro

Een grote overwinning van Wout van Aert is heel wat waard. Dat is op een veiling, waar NFT's van zijn grootste overwinningen te koop werden aangeboden, nog maar eens gebleken. De NFT's zorgden samen voor een opbrengst van 47 000 euro.

Een NFT is de afkorting van "Non-Fungible Token". Het kan worden gezien als een digitaal certificaat om te bewijzen dat iets jouw eigendom is. Een soort digitaal kunstwerkje en aandenken, zeg maar. De spraakmakende zeges van Van Aert werden hierin omgezet.

Zijn zege in de Strade Bianche leverde 16.603,10 euro. Zijn zege in de Tourrit over de Mont Ventoux was goed voor een opbrengst van 15.598,88 euro. Dan was er nog die ritzege op de Champs-Élysées: 14.822,80 euro. Samengeteld maakt dat 47.000 euro.

Een mooi bedrag toch al, al dient alles ook in zijn perspectief geplaatst te worden. Een NFT van een stervoetballer bijvoorbeeld kan soms richting een miljoen euro gaan.